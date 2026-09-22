Москва22 сен Вести.На Украине настали худшие времена для родного языка, он нужен украинцем только для того, чтобы отличать "своих" от "чужих". Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

По его словам, упор на Украине делается на английский язык, а родной становится для жителей страны промежуточным.

Хуже развитие украинского языка, чем сейчас, не было никогда. Вот реально никогда... Это сейчас время уничтожения украинского языка, который нужен исключительно как маркер: свой-чужой, ничего другого… Да, больше им ничего не надо, им не нужен нормальный украинский язык. С 1 сентября в этом году во всех украинских детских садах введен обязательное изучение английского языка. Обязательно. Колонизаторы должны говорить с колонизируемыми на одном языке. Все поступающие на службу в государственный сектор, в полицию, в армию, имеется в виду, там, в офицерские чины и так далее, они должны иметь сертификат на знание английского языка. Украинский язык, он промежуточный для них. Он задаром не нужен. Он нужен был только для того, чтобы надувать щеки сказал Мирошник

Ранее сообщалось, что украинским таксистам может грозить штраф до 5100 гривен (около 9,7 тысячи рублей) за использование русского языка при оказании услуг. Услуги такси на Украине одновременно относятся к сфере пассажирских перевозок и обслуживания потребителей. Поэтому водители обязаны соблюдать требования законодательства об использовании государственного языка.