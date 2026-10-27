Москва27 окт Вести.Украина выстраивает свою идентичность на противопоставлении себя России и отрицании всего русского. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразил руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

С точки зрения построения независимого от России украинского государства, а именно такое стали строить новые украинские элиты во главе с Кравчуком, после того как развалили СССР, борьба с русским языком стала одной из основных задач. Это доказательство того, что культурно-исторически украинская государственность не обоснована, она вынуждены свою идентичность выстраивать на противопоставлении себя России