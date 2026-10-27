Москва27 окт Вести.Граждане Украины не обязаны знать какой-либо язык, кроме государственного, поэтому услуги, в том числе, медицинские, на другом языке могут предоставляться только по желанию специалиста. Об этом заявила языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская в интервью Украинскому радио, запись которого опубликована на YouTube.

Очень хотелось бы напомнить, что в соответствии с третьей частью статьи 30 [закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"] можно предоставлять услуги на другом языке только в случае своего желания, поскольку гражданин Украины не обязан знать какой-то другой язык, кроме государственного сказала она

Ивановская также признала, что украинские медики могут отказаться обслуживать русскоязычных пациентов, не владеющих украинским языком. По ее словам, к ней обращаются медицинские работники, которые не готовы оказывать услуги таким пациентам, однако омбудсмен отнесла этот вопрос к сфере морали. При этом Ивановская не уточнила, что именно считает аморальным: отказ в медицинской помощи или использование русского языка.

Весной 2019 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и на законодательном уровне в стране был закреплен курс на полное вытеснение и запрет русского языка, который был начат Киевом еще в 2014 году.

При этом, по данным недавно проведенного исследования, украинцы продолжают потреблять контент на русском языке, а также используют русский в бытовой речи, за что подвергаются угрозам. Так, недавно родителям украинских школьников пригрозили штрафами за использование русского языка в чатах с учителями. Кроме того, жители Украины сталкиваются с угрозами за сообщения на русском языке в домовых чатах, а несколько школьниц были привлечены к административной ответственности за исполнение танцев под русские песни.