Украинские власти потребовали от Google убрать выдачу ответов на русском языке Языковой омбудсмен Украины пожаловалась Google на русскоязычный поиск

Москва25 окт Вести.Уполномоченная по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская направила официальное обращение в Google из-за появления русскоязычных результатов в поисковой выдаче. Об этом она сообщила в интервью одному из украинских СМИ.

Мы уже обратились с официальным письмом в главный офис Google относительно корректности алгоритмов выдачи сказала она

В 2019 году на Украине приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", закрепивший обязательное использование украинского языка во всех сферах общественной жизни.

Ранее языковой омбудсмен угрожала штрафами почти до 270 долларов для родителей школьников за использование русского языка в переписке с учителями. Кроме того, она потребовала от украинской службы безопасности выяснить, почему силовики переговаривались на русском языке во время перестрелки в Киеве.