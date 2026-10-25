Проверить на "украинскость" пытаются даже Google, заявил депутат Хамитов Депутат Хамитов: в Киеве проверить на "украинскость" хотят даже поиск Google

Москва25 окт Вести.На Украине пытаются проверить на "украинскость" даже поисковые алгоритмы Google, заявил РИА Новости депутат Госдумы от партии "Новые люди" Амир Хамитов. Так он прокомментировал инициативу языкового омбудсмена Украины Елены Ивановской, которая пожаловалась в Google из-за выдачи результатов поиска на русском языке вместо украинского​​​.

Кажется, на Украине уже решили проверить на украинскость даже поисковые алгоритмы Google. Скоро, видимо, начнут листать буквари и искать следы русского языка в детских стишках. А если серьезно, то следующий шаг - запретить исторические надписи и фрески на стенах, если они не на украинском? сказал Хамитов

Депутат отметил, что языком нельзя управлять запретами и штрафами, а тем более бессмысленно требовать от поисковика, чтобы он не показывал людям то, что они ищут.

Ранее Елена Ивановская ранее пригрозила родителям украинских школьников штрафами почти до 270 долларов за использование русского языка в чатах с учителями. Также она требовала вести переписку в домовых чатах на украинском языке во избежание наказаний.