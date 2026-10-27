Москва27 октВести.Украинские медики отказываются обслуживать пациентов, которые говорят на русском языке, утверждает уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, с соответствующим признанием к ней обращаются сами врачи, которые "не готовы оказывать услугу русскоговорящему пациенту".
Ивановская связала подобные случаи с "вопросами морали", при этом она выразила возмущение тем, что еще не все граждане Украины следуют принятым киевским режимом основам государственной языковой политики.
Ранее историк Александр Васильев в интервью ИС "Вести" объяснил, почему националисты на Украине ведут "бесконечный бой" со всем русским.