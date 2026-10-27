Омбудсмен: медики на Украине не оказывают помощи русскоязычным пациентам

Омбудсмен Ивановская: в медучреждениях Украины отказываются лечить русскоязычных Омбудсмен: медики на Украине не оказывают помощи русскоязычным пациентам

Москва27 окт Вести.Украинские медики отказываются обслуживать пациентов, которые говорят на русском языке, утверждает уполномоченный по защите государственного языка Украины Елена Ивановская.

По ее словам, которые приводит РИА Новости, с соответствующим признанием к ней обращаются сами врачи, которые "не готовы оказывать услугу русскоговорящему пациенту".

Ивановская связала подобные случаи с "вопросами морали", при этом она выразила возмущение тем, что еще не все граждане Украины следуют принятым киевским режимом основам государственной языковой политики.

Ранее историк Александр Васильев в интервью ИС "Вести" объяснил, почему националисты на Украине ведут "бесконечный бой" со всем русским.