Историк: на Украине ведут бесконечный бой со всем русским Историк: украинцы начали с уничтожения памятников, теперь взялись за надгробия

Москва26 окт Вести.Украинские националисты ведут бесконечную битву со всем русским, они начали с уничтожения советских памятников, теперь добрались и до надгробий. Об этом заявил историк Александр Васильев в интервью ИС "Вести".

По словам эксперта, природа киевского режима носит революционный характер. Активисты, вместо того, чтобы заниматься чем-то полезным, занимаются борьбой.

Этот бесконечный бой продолжается, обязательно при этом поиск врагов. Начали с памятников. Мы знаем, что после февральской революции первый памятник в Российской империи свалили в Киеве, причем на майдане, памятник Петру Столыпину отметил Васильев

Он добавил, что в этой логике украинские националисты продолжают действовать и дальше. Теперь они обратили внимание на надпись на надгробии на русском языке.

Сейчас они прицепились к надгробию. Но <...> на кладбищах <...> могилы 60-90-х годов, довоенные могилы. На них все надгробия будут на русском языке. А русский язык официально запрещен. То есть какую логику это рождает? Получается, здесь раньше жили какие-то другие люди сказал историк

Скандал разгорелся в Кировограде из-за надписи на русском языке на могиле военнослужащего Вооруженных сил Украины Ивана Петухова. Жительница города, чья дочь похоронена на этом же кладбище, обратила внимание на этот факт и заявила, что это оскорбляет ее чувства. Мать Ивана Петухова, в свою очередь, заявила, что ее сын всегда говорил на русском языке, и отказалась менять текст на памятнике.