Москва26 окт Вести.Скандал разгорелся в Кировограде из-за надписи на могиле военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ивана Петухова, сообщает издание "Общественное".

По его данным, на могиле погибшего украинского боевика на Дальневосточном кладбище установили памятник с надписью на русском языке. На это обратила внимание жительница города Инга Дудник, которая входит в рабочую группу по обустройству аллеи памяти на этом кладбище.

Дудник, чья дочь также похоронена на Дальневосточном кладбище, выразила возмущение из-за русскоязычной надписи. По ее словам, она оскорбляет чувства посетителей.

Мать Ивана Петухова, в свою очередь, заявила, что ее сын всегда говорил на русском языке, и отказалась менять текст на памятнике.

Весной 2019 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" и на законодательном уровне в стране был закреплен курс на полное вытеснение и запрет русского языка, который был начат Киевом еще в 2014 году.

При этом, по данным недавно проведенного исследования, украинцы продолжают потреблять контент на русском языке, а также используют русский в бытовой речи, за что подвергаются угрозам. Так, недавно родителям украинских школьников пригрозили штрафами за использование русского языка в чатах с учителями. Кроме того, жители Украины сталкиваются с угрозами за сообщения на русском языке в домовых чатах, а несколько школьниц были привлечены к административной ответственности за исполнение танцев под русские песни.