В Ивано-Франковске кладбище переполнено захоронениями солдат ВСУ "Северный ветер": кладбище в Ивано-Франковске переполнено могилами боевиков ВСУ

Москва9 авг Вести.На западе Украины в Ивано-Франковске городское кладбище столкнулось с критической нехваткой мест из-за большого количества воинских захоронений. Об этом пишет Telegram-канал "Северный ветер".

Городское кладбище в Ивано-Франковске уже переполнено воинскими захоронениями - украинских солдат хоронят в близлежащих селах, где еще сохраняются места для погребения говорится в публикации

Ранее стало известно, что несколько командиров боевых групп 21-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), по официальной версии украинского командования, совершили самоубийство. Согласно данным "Северного ветра", ранее они получали угрозы от родственников пропавших без вести солдат, которые могли расправиться с ними.