Дело о надругательстве над могилами расследуют в Кировской области МВД Кировской области возбудило дело по факту надругательства над могилами

Москва20 ноя Вести.Уголовное дело по фактам надругательства над местами захоронений на кладбище в Слободском районе возбудили сотрудники полиции, сообщила пресс-служба УМВД по Кировской области в мессенджере МАХ.

В МО МВД России "Слободской" через единую диспетчерскую службу 112 поступило сообщение о повреждении трех надмогильных сооружений на кладбище села Бобино Слободского района. На место была направлена следственно-оперативная группа, которая задокументировала нанесенные неизвестными лицами белой краской кресты на памятниках. В последующем в отдел полиции поступил еще ряд аналогичных заявлений от граждан, чьи родственники захоронены на этом кладбище написали в пресс-службе

Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Сотрудники полиции устанавливают подозреваемых, а также ищут очевидцев произошедшего.