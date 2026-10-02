В Пермском крае завели дело об осквернении памятника

Неизвестные разбили памятник в Пермском крае, возбуждено уголовное дело В Пермском крае завели дело об осквернении памятника

Москва2 окт Вести.Неизвестные осквернили памятник в поселке Углеуральский Пермского края, возбуждено уголовное дело. Об этом пишет управление СК России по региону в MAX.

Уточняется, что об инциденте стало известно из публикаций в соцсетях. Там сообщалось, что кто-то разбил памятник и совершил другие противоправные действия в месте захоронения.

Следователем Губахинского межрайонного следственного отдела по информации, размещенной в соцмедиа, об осквернении могилы в поселке Углеуральский возбуждено уголовное дело (ст. 244 УК РФ) говорится в сообщении СК

Следователь осмотрел место происшествия. Свидетели допрашиваются, личность преступника выясняется.