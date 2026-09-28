Дело об осквернении символа воинской славы возбуждено на Сахалине Житель сахалинской Охи подозревается в осквернении памятника героям ВОВ

Москва28 сен Вести.Житель города Оха 19 лет подозревается в публичном осквернении символа воинской славы России с использованием интернета, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Сахалинской области в мессенджере МАХ.

Вечером 15 июня молодой человек и его знакомый находились в сквере на улице Ленина Охи. Юноша забрался в обуви на мемориальную плиту памятника воинам-охинцам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. и просил знакомого снять это на камеру телефона.

17 июня 2026 года подозреваемый распространил фотографии со своими противоправными действиями в сети "Интернет" — в одной из социальных сетей на своей персональной странице, доступной неограниченному кругу лиц написали в ведомстве

Ведется следствие.