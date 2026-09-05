Москва5 сенВести.Школьник из Самары решил надругаться над флагом России и привлек внимание сотрудников правоохранительных органов, сообщает ГУ МВД России по Самарской области в MAX.
Во время ежедневного мониторинга сети сотрудники полиции выявили ролик, где подросток несколько раз ударяет государственным флагом РФ о тротуар.
В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность несовершеннолетнего, а также подростка, который вел съемку и опубликовал ролик в сетисказано в публикации
По факту публикации была проведена проверка, по результатам которой в отношении подростков и их законных представителей будет принято процессуальное решение.