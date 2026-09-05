В Самаре школьник снял ролик, оскверняющий флаг РФ, и попал в полицию

В Самаре полицейские выявили школьника, который надругался над флагом России В Самаре школьник снял ролик, оскверняющий флаг РФ, и попал в полицию

Москва5 сен Вести.Школьник из Самары решил надругаться над флагом России и привлек внимание сотрудников правоохранительных органов, сообщает ГУ МВД России по Самарской области в MAX.

Во время ежедневного мониторинга сети сотрудники полиции выявили ролик, где подросток несколько раз ударяет государственным флагом РФ о тротуар.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность несовершеннолетнего, а также подростка, который вел съемку и опубликовал ролик в сети сказано в публикации

По факту публикации была проведена проверка, по результатам которой в отношении подростков и их законных представителей будет принято процессуальное решение.