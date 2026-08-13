По факту исчезновения 18-летнего юноши в Пермском крае возбуждено дело В Прикамье возбуждено дело по факту исчезновения 18-летнего юноши

Москва13 авг Вести.В Пермском крае следователи СК РФ возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 18-летнего жителя Ординского муниципального округа. Об этом в MAX сообщает Следком Прикамья.

Следователем Кунгурского МСО СУ СК России по Пермскому краю по факту безвестного исчезновения юноши возбуждено уголовное дело говорится в сообщении

По материалам следствия, 30 июня 2026 года молодой человек ушел из дома и пропал. Позже в ходе проведения поисковых мероприятий в лесном массиве обнаружили его обувь и мобильный телефон. Местонахождение юноши до сих пор не установлено.