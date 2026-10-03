Москва3 октВести.По сообщению об обнаружении тела рабочего после локального обрушения горной породы на шахте под Североуральском возбуждено уголовное дело, информирует СУ СК России по Свердловской области в MAX.
Ранее сообщалось, что это произошло сегодня, 3 октября, около 6 часов 40 минут на горизонте 1040 метров.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)говорится в публикации
В ведомстве проинформировали, что за это преступление предусмотрено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.
Следователи провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и затребовали необходимую документацию.
Тело умершего направлено на экспертизу для установления точной причины смерти. По итогам расследования произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка, отметили в региональном СУ СК.
Свою проверку проводит прокуратура.
При этом в шахте, несмотря на случившееся, продолжают работать 98 горняков. Ранее сообщалось, что работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.