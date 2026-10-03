СК возбудил дело после смерти горняка при обрушении породы в шахте на Урале

Уголовное дело возбуждено после смерти горняка в шахте на Урале СК возбудил дело после смерти горняка при обрушении породы в шахте на Урале

Москва3 окт Вести.По сообщению об обнаружении тела рабочего после локального обрушения горной породы на шахте под Североуральском возбуждено уголовное дело, информирует СУ СК России по Свердловской области в MAX.

Ранее сообщалось, что это произошло сегодня, 3 октября, около 6 часов 40 минут на горизонте 1040 метров.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в публикации

В ведомстве проинформировали, что за это преступление предусмотрено наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.

Следователи провели осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и затребовали необходимую документацию.

Тело умершего направлено на экспертизу для установления точной причины смерти. По итогам расследования произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка, отметили в региональном СУ СК.

Свою проверку проводит прокуратура.

При этом в шахте, несмотря на случившееся, продолжают работать 98 горняков. Ранее сообщалось, что работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.