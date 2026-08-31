Москва31 авгВести.В Хабаровском крае следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на руднике в районе имени Полины Осипенко. Об этом сообщило СУ СК России по региону в своем Telegram-канале.
По данным следствия, ЧП случилось на руднике месторождения Албазино в ночь на 31 августа - произошло обрушение горной породы на горизонте 175 метров. В результате один рабочий погиб, еще двоих госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть человека).
Следственным отделом по городу СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по факту гибели рабочего на руднике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)говорится в публикации
Проводятся следственные действия. Выясняются все обстоятельства случившегося.