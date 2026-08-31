Следком возбудил дело после гибели рабочего на руднике в Хабаровском крае

В Хабаровском крае возбудили дело после гибели рабочего на руднике Следком возбудил дело после гибели рабочего на руднике в Хабаровском крае

Москва31 авг Вести.В Хабаровском крае следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели рабочего на руднике в районе имени Полины Осипенко. Об этом сообщило СУ СК России по региону в своем Telegram-канале.

По данным следствия, ЧП случилось на руднике месторождения Албазино в ночь на 31 августа - произошло обрушение горной породы на горизонте 175 метров. В результате один рабочий погиб, еще двоих госпитализировали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее смерть человека).

Следственным отделом по городу СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по факту гибели рабочего на руднике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в публикации

Проводятся следственные действия. Выясняются все обстоятельства случившегося.