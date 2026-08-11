Москва11 авгВести.Cостояние двоих мужчин, пострадавших при взрыве на Асачинском золоторудном месторождении в Елизовском районе, стабильно тяжелое, они находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Камчатского края.
Оба пострадавших живы, пока остаются в реанимации в стабильно тяжелом состояниирассказали в профильном министерстве
Утром, 10 августа, на территории предприятия на Асачинском золоторудном месторождении произошел хлопок баллона с пропаном, в результате чего один работник погиб, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.