Пострадавшие при взрыве на руднике на Камчатке находятся в реанимации

В Минздраве Камчатки рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на руднике Пострадавшие при взрыве на руднике на Камчатке находятся в реанимации

Москва11 авг Вести.Cостояние двоих мужчин, пострадавших при взрыве на Асачинском золоторудном месторождении в Елизовском районе, стабильно тяжелое, они находятся в реанимации, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Камчатского края​​​.

Оба пострадавших живы, пока остаются в реанимации в стабильно тяжелом состоянии рассказали в профильном министерстве

Утром, 10 августа, на территории предприятия на Асачинском золоторудном месторождении произошел хлопок баллона с пропаном, в результате чего один работник погиб, еще двое пострадали. Возбуждено уголовное дело.