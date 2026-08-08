Число пострадавших при ЧП на Ильском НПЗ увеличилось до шести человек

Число пострадавших в результате ЧП на Ильском НПЗ выросло до шести Число пострадавших при ЧП на Ильском НПЗ увеличилось до шести человек

Москва8 авг Вести.Число пострадавших в результате ЧП на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае увеличилось до шести человек. Об этом сообщил глава Северского района Алексей Чеверев в мессенджере MAX.

По предварительной информации, пострадали 6 человек написал Алексей Чеверев

Ранее оперативный штаб региона информировал о возгорании на НПЗ, возникшем в результате падения обломков беспилотника. Сообщалось о пяти раненых.

Отмечается, что врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб. К настоящему времени возгорание на объекте ликвидировано.