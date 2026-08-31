Москва31 авгВести.Один человек погиб, двое пострадали при обрушении на руднике в Хабаровском крае, сообщается на официальном сайте МЧС РФ по региону.
По данным ведомства, обрушение горной породы произошло на горизонте 175 метров.
Тело работника обнаружено, проводятся работы по извлечению из-под завала. Два пострадавших доставлены в медпункт предприятия. Им оказана первая медпомощь, один транспортирован в лечебное учреждение Комсомольска-на-Амуреотмечается в сообщении
К работам привлекались 23 человека и 6 единиц техники.