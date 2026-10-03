В шахте под Североуральском после обрушения остаются больше 90 горняков

Около 100 человек продолжают работать в шахте на Урале, где случилось обрушение В шахте под Североуральском после обрушения остаются больше 90 горняков

Москва3 окт Вести.В шахте "Черемуховская-Глубокая" под Североуральском, где случилось локальное обрушение и погиб горняк, находятся больше 90 человек, передает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее сообщалось, что один горняк погиб: тело мужчины без признаков жизни было извлечено из-под завала.

Всего в шахте находятся 98 человек, эвакуация не производится говорится в публикации

В ведомстве также проинформировали, что на режим работы шахты это происшествие не повлияло. Работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.