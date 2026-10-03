На шахте под Североуральском человек погиб при обрушении породы

На шахте под Североуральском обрушилась порода, погиб мужчина На шахте под Североуральском человек погиб при обрушении породы

Москва3 окт Вести.В шахте "Черемуховская-Глубокая" рядом с Североуральском обрушилась горная порода, погиб мужчина. Об этом рассказала прокуратура Свердловской области на платформе MAX.

Инцидент произошел на горизонте 1040 м около 6.40 в субботу, 3 октября. Тело погибшего достали из-под завала сотрудники специализированной службы.

По предварительной информации, около 6 час. 40 мин. сегодня, 3 октября 2026 года, на шахте "Черемуховская-Глубокая" вблизи г. Североуральска на горизонте 1040 м. произошло локальное обрушение горной породы. Из-под завала специализированной службой извлечено тело мужчины без признаков жизни говорится в публикации

Прокуратура Североуральска начала проверку того, как соблюдались требования безопасности при проведении горных работ и нормы охраны труда. К ней подключат специалистов из других надзорных органов. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Сама шахта продолжает работать в обычном режиме, приостановлены только работы на участке обрушения.