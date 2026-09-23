Один рабочий погиб и двое пострадали на нефтяной скважине в Бурятии

В Бурятии рабочий погиб при утечке сероводорода на нефтяной скважине Один рабочий погиб и двое пострадали на нефтяной скважине в Бурятии

Москва23 сен Вести.На нефтяной скважине в Бурятии в результате утечки сероводорода один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщает прокуратура республики.

Трагедия произошла рано утром 23 сентября, в среду, на территории Аургазинского района.

При выполнении сотрудниками подрядной организации технологической промывки скважины произошла утечка сероводорода. В результате инцидента скончался 44-летний мужчина, двоим работникам медицинская помощь оказана на месте, госпитализированных в лечебное учреждение не имеется говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

По факту организована проверка в части соблюдения правил промышленной безопасности и охраны труда.