Москва23 сенВести.На нефтяной скважине в Бурятии в результате утечки сероводорода один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщает прокуратура республики.
Трагедия произошла рано утром 23 сентября, в среду, на территории Аургазинского района.
При выполнении сотрудниками подрядной организации технологической промывки скважины произошла утечка сероводорода. В результате инцидента скончался 44-летний мужчина, двоим работникам медицинская помощь оказана на месте, госпитализированных в лечебное учреждение не имеетсяговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
По факту организована проверка в части соблюдения правил промышленной безопасности и охраны труда.