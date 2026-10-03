Шахту на Урале после обрушения породы и гибели горняка проверит прокуратура

Прокуратура проверит шахту на Урале, где обрушилась порода и погиб горняк Шахту на Урале после обрушения породы и гибели горняка проверит прокуратура

Москва3 окт Вести.В связи с локальным обрушением горной породы на шахте "Черемуховская-Глубокая" прокуратура Североуральска организовала проверку соблюдения требований безопасности при проведении горных работ и законодательства об охране труда. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области в Telegram-канале.

По предварительной информации, сегодня, 3 октября, около 6.40 на этой шахте у Североуральска на горизонте 1040 метров произошло локальное обрушение горной породы.

Ранее сообщалось, что специализированная служба извлекла из-под завала тело мужчины без признаков жизни.

Прокуратура организовала проверку, к ее проведению будут привлечены специалисты иных надзорных органов говорится в публикации

В надзорном ведомстве отметили, что шахта работает в штатном режиме: работы временно приостановлены только на участке обрушения породы.

В ней на данный момент находятся 98 горняков.