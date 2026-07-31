В Пакистане 11 человек погибли при обрушении угольной шахты

В Пакистане при взрыве в угольной шахте погибли 11 горняков В Пакистане 11 человек погибли при обрушении угольной шахты

Москва31 июл Вести.В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана в результате обрушения угольной шахты погибли как минимум 11 человек.

Об этом сообщает газета Independent.

По информации владельца шахты, причиной обрушения мог стать взрыв метана.

В момент инцидента под землей находились 42 рабочих. На данный момент 31 человек все еще находится под завалами в угрожающих жизни условиях.

Власти страны пообещали выплатить компенсация семьям жертв в размере 500 тысяч пакистанских рупий (примерно 1 800 долларов) за каждого погибшего шахтера.

Ранее сообщалось, что при взрыве на угольной шахте в Китае погибли 82 человека.