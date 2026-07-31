Москва31 июлВести.В провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана в результате обрушения угольной шахты погибли как минимум 11 человек.
Об этом сообщает газета Independent.
По информации владельца шахты, причиной обрушения мог стать взрыв метана.
В момент инцидента под землей находились 42 рабочих. На данный момент 31 человек все еще находится под завалами в угрожающих жизни условиях.
Власти страны пообещали выплатить компенсация семьям жертв в размере 500 тысяч пакистанских рупий (примерно 1 800 долларов) за каждого погибшего шахтера.
Ранее сообщалось, что при взрыве на угольной шахте в Китае погибли 82 человека.