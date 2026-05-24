Москва24 маяВести.По меньшей мере 16 человек погибли, еще несколько получили ранения в результате подрыва поезда в городе Кветта в Пакистане. Об этом сообщило агентство Associated Press of Pakistan со ссылкой на полицию.
По информации журналистов, инцидент произошел в районе Чаман-Пхатак.
Уточняется, что среди пострадавших есть дети.
Других подробностей произошедшего не приводится.