В Пакистане при подрыве поезда 16 человек погибли, несколько пострадали

Москва24 мая Вести.По меньшей мере 16 человек погибли, еще несколько получили ранения в результате подрыва поезда в городе Кветта в Пакистане. Об этом сообщило агентство Associated Press of Pakistan со ссылкой на полицию.

По информации журналистов, инцидент произошел в районе Чаман-Пхатак.

Уточняется, что среди пострадавших есть дети.

Других подробностей произошедшего не приводится.