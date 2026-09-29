Узость из-за обвала остановила одну поисковую группу в крымских пещерах МЧС: одна поисковая группа в крымских пещерах вернулась обратно из-за обвала

Москва29 сен Вести.В ГУ МЧС России по Республике Крым привели последние данные о ходе поисково-спасательных работ в пещерах.

В настоящее время спасатели работают в круглосуточном режиме, поиски четырех туристов – трех мужчин и женщины продолжаются.

По данным ведомства, в Красную и Голубиную пещеры спустились две поисковые группы, их встреча была запланирована в точке в районе "Мергельного зала", однако в ход работ вмешался непредвиденный фактор.

Группа, следовавшая от входа Красной пещеры, дошла до зала "Двух батареек" (протяженность маршрута около 5 км). По предварительной информации, спасателями обнаружена узость из-за обвала, что не позволяет группе двигаться дальше говорится в заявлении ведомства в MAX

Члены первой поисковой группы вернулись ко входу в Красную пещеру, вторая группа продолжает поиски.

В МЧС отметили, что на месте действует межведомственный оперативный штаб, всего в работах участвуют более 40 человек, задействовано 12 единиц техники.