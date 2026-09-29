Пропавшая в крымских пещерах группа состояла из трех мужчин и женщины

МЧС: в крымских пещерах пропали три мужчины и женщина Пропавшая в крымских пещерах группа состояла из трех мужчин и женщины

Москва29 сен Вести.В состав группы туристов, пропавших в крымских пещерах, входили три мужчины и женщина, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Поиски людей продолжаются, под землю спустились две группы, одна из которых была вынуждена вернуться из-за узости, образованной обвалом.

Спасатели работают в круглосуточном режиме. Для поиска туристов (три мужчины и одна женщина) в Красную и Голубиную пещеры спустились 2 группы спасателей говорится в заявлении ведомства в MAX

Ранее сообщалось, что группа из четырех туристов не вышла из пещер в назначенный срок. Это произошло на фоне затоплений в подземельях из-за сильных дождей в Симферопольском районе.