Москва29 сенВести.В состав группы туристов, пропавших в крымских пещерах, входили три мужчины и женщина, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.
Поиски людей продолжаются, под землю спустились две группы, одна из которых была вынуждена вернуться из-за узости, образованной обвалом.
Спасатели работают в круглосуточном режиме. Для поиска туристов (три мужчины и одна женщина) в Красную и Голубиную пещеры спустились 2 группы спасателейговорится в заявлении ведомства в MAX
Ранее сообщалось, что группа из четырех туристов не вышла из пещер в назначенный срок. Это произошло на фоне затоплений в подземельях из-за сильных дождей в Симферопольском районе.