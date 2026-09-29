Маршрут в пещере, где пропали спелеологи, - один из самых сложных в Крыму

Маршрут в пещере, где пропала группа туристов, - один из самых сложных в Крыму Маршрут в пещере, где пропали спелеологи, - один из самых сложных в Крыму

Москва29 сен Вести.Маршрут в пещере, где пропала группа туристов, - один из самых сложных в Крыму. Об этом РИА Новости рассказал председатель крымского отделения Русского географического общества Геннадий Самохин.

Группа спелеологов-любителей, в которую входили трое мужчин и женщина, пропала в Красной пещере в Крыму во вторник 29 сентября. Региональное отделение МЧС сообщало о проведении спасательной операции.

Это один из самых сложных маршрутов в Крыму​​​…, где есть весь набор препятствий: вертикальные участки и горизонтальные участки, где нужно идти по воде, и кое-где подныривать сказал Самохин агентству

Во вторник в МЧС РФ сообщали, что работы идут на двух участках - со стороны пещер Красная и Голубиная.

По последним данным, людей нашли, они находятся в удовлетворительном состоянии. Предпринимаются меры по выводу туристов на поверхность.