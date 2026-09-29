Москва29 сенВести.Четыре человека пропали в районе Красной пещеры в Крыму. Об этом сообщает Baza в MAX.
По данным канала, в спасательные службы сообщили о туристической группе, которая ушла в пещеру и не вернулась.
Они должны были вернуться еще вчера вечером, однако в назначенное время туристы перестали выходить на связьговорится в публикации
Отмечается, что примерно в это же время в Симферопольском районе из-за сильных дождей подземная река затопила часть прохода.
К месту пропажи направили спасателей, спелеологов и водолазов. Дорога туда может занять у них около 16 часов.