Четыре туриста пропали в Красной пещере в Крыму

В Крыму пропали четыре туриста, ушедших в Красную пещеру Четыре туриста пропали в Красной пещере в Крыму

Москва29 сен Вести.Четыре человека пропали в районе Красной пещеры в Крыму. Об этом сообщает Baza в MAX.

По данным канала, в спасательные службы сообщили о туристической группе, которая ушла в пещеру и не вернулась.

Они должны были вернуться еще вчера вечером, однако в назначенное время туристы перестали выходить на связь говорится в публикации

Отмечается, что примерно в это же время в Симферопольском районе из-за сильных дождей подземная река затопила часть прохода.

К месту пропажи направили спасателей, спелеологов и водолазов. Дорога туда может занять у них около 16 часов.