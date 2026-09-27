Москва27 сенВести.Спасатели оказали помощь туристам, оказавшимся на нижнем плато горы Чатыр-Даг. Подробности в MAX сообщает ГКУ РК "КРЫМ-СПАС".
26 сентября в 19.25 стало известно, что двое несовершеннолетних заблудились в районе Типового ущелья.
Оказывать помощь выезжали сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" и члены регионального отделения "РОССОЮЗСПАС"говорится в сообщении
Подростков оперативно нашли и доставили в село Мраморное, а потом передали родителям.