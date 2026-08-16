В Крыму спасли туристов, застрявших при подъеме на гору Демерджи Спасатели эвакуировали туристов с труднодоступного участка горы Демерджи

Москва16 авг Вести.В Крыму спасатели ГКУ РК "КРЫМ-СПАС" оказали помощь туристам, оказавшимся на труднодоступном участке в горно-лесной зоне Алушты. Подробности пресс-служба сообщает в MAX.

16 августа стало известно, что двое туристов при подъеме на вершину горы Демерджи через Долину Привидений оказались на непроходимом скальном участке и не могли продолжить движение самостоятельно. На место выехали сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда.

Спасатели обнаружили пострадавших в районе Каменного Хауса и, используя альпинистское снаряжение для безопасного спуска, эвакуировали их на туристическую тропу говорится в мессенджере

Туристов благополучно доставили на служебном автомобиле к остановке общественного транспорта. Медицинская помощь им не потребовалась.