МЧС: 28 специалистов привлекли к работам по спасению туристов в Красной пещере МЧС: заблокированных в Красной пещере четырех туристов ищут 28 спасателей

Москва29 сен Вести.Пропавших в Красной пещере в Крыму туристов ищут 28 спасателей. Об этом сообщает управление МЧС России по республике в MAX.

В ведомстве подтвердили, что получили сообщение об инциденте на экстрим-маршруте. Четыре человека из-за подъема уровня воды оказались заблокированы за сифонами и теперь не могут выбраться самостоятельно. На место происшествия прибыли спасатели.

Всего к спасательным работам привлечено 28 спасателей МЧС России, Крым-Спас и 7 единиц техники говорится в сообщении

Уточняется, что работы проводят на двух участок: со стороны Красной пещеры и Голубиной пещеры.