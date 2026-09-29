Москва29 сенВести.Пропавших в Красной пещере в Крыму туристов ищут 28 спасателей. Об этом сообщает управление МЧС России по республике в MAX.
В ведомстве подтвердили, что получили сообщение об инциденте на экстрим-маршруте. Четыре человека из-за подъема уровня воды оказались заблокированы за сифонами и теперь не могут выбраться самостоятельно. На место происшествия прибыли спасатели.
Всего к спасательным работам привлечено 28 спасателей МЧС России, Крым-Спас и 7 единиц техникиговорится в сообщении
Уточняется, что работы проводят на двух участок: со стороны Красной пещеры и Голубиной пещеры.