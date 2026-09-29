Туристы, найденные в пещере в Крыму, находятся в удовлетворительном состоянии Найденные в крымской пещере туристы находятся в удовлетворительном состоянии

Москва29 сен Вести.Трое мужчин и женщина, найденные в пещере в Крыму, находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым в MAX.

В настоящее время специалисты принимают меры по выводу спелеологов-любителей на поверхность.

Состояние мужчин и женщины удовлетворительное сказано в сообщении

По оценкам экспертов, маршрут, по которому двигалась группа, считается одним из самых сложных в Крыму. Здесь есть весь набор препятствий - вертикальные и горизонтальные участки, где нужно идти по воде, и даже подныривать.

Группа спелеологов пропала в Красной пещере в Крыму во вторник 29 сентября. Региональное отделение МЧС сообщило о проведении спасательной операции, работы велись на двух участках: со стороны пещер Красная и Голубиная.