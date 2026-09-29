Москва29 сенВести.Спасатели, выдвинувшиеся на поиски туристов, которые из-за подъема уровня воды оказались заблокированы за сифонами в Красной пещере в Крыму, идут навстречу друг другу, сообщает республиканское управление МЧС России в мессенджере MAX.
Работы ведутся со стороны двух участков, это пещера Голубиная и пещера Красная. Спасатели выдвинулись друг другу навстречуотмечается в публикации
По данным ведомства, общее расстояние, которое предстоит преодолеть сотрудникам МЧС, составляет около 10 километров.
К поисковым работам привлечены 40 человек и 11 единиц техники.