Для эвакуации туристов, застрявших в пещере, спасателям предстоит пройти 10 км

Спасатели в поисках туристов в Красной пещере движутся навстречу друг другу Для эвакуации туристов, застрявших в пещере, спасателям предстоит пройти 10 км

Москва29 сен Вести.Спасатели, выдвинувшиеся на поиски туристов, которые из-за подъема уровня воды оказались заблокированы за сифонами в Красной пещере в Крыму, идут навстречу друг другу, сообщает республиканское управление МЧС России в мессенджере MAX.

Работы ведутся со стороны двух участков, это пещера Голубиная и пещера Красная. Спасатели выдвинулись друг другу навстречу отмечается в публикации

По данным ведомства, общее расстояние, которое предстоит преодолеть сотрудникам МЧС, составляет около 10 километров.

К поисковым работам привлечены 40 человек и 11 единиц техники.