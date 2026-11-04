В Амурской области вандалы повредили на кладбище памятники погибшим бойцам СВО

В Амурской области неизвестные повредили памятники погибшим бойцам СВО В Амурской области вандалы повредили на кладбище памятники погибшим бойцам СВО

Москва4 ноя Вести.В Свободном неизвестные повредили на городском кладбище памятники, установленные в честь погибших бойцов спецоперации, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Амурской области.

Информация о происшествии была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.

В период с 30 октября по 2 ноября неизвестные на территории городского кладбища, расположенного на 3-м км подъездной автодороги к Свободному, повредили и осквернили воинские захоронения и памятники.

Возбуждено уголовное дело по … п. "а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ по факту повреждения и осквернения воинских захоронений и мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов, совершенных группой лиц говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего, а также причастных лиц.