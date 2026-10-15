Москва15 октВести.Полиция организовала проверку по факту повреждения надмогильных сооружений на кладбище в городе Артем в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Росси по региону.
Сотрудниками полиции выявлена публикация о повреждении надмогильных сооружений, расположенных на Шевелевском кладбище в Артемовском городском округе. По данному факту проводится проверкаговорится в канале ведомства на платформе MAX
На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Ведется поиск причастных к акту вандализма.