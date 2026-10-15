Вандалы повредили надмогильные сооружения на кладбище в Артеме

Полиция ищет вандалов, которые повредили могилы на кладбище в Артеме Вандалы повредили надмогильные сооружения на кладбище в Артеме

Москва15 окт Вести.Полиция организовала проверку по факту повреждения надмогильных сооружений на кладбище в городе Артем в Приморском крае. Об этом сообщила пресс-служба УМВД Росси по региону.

Сотрудниками полиции выявлена публикация о повреждении надмогильных сооружений, расположенных на Шевелевском кладбище в Артемовском городском округе. По данному факту проводится проверка говорится в канале ведомства на платформе MAX

На место происшествия направлена следственно-оперативная группа. Ведется поиск причастных к акту вандализма.