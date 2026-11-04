О повреждении памятников бойцам СВО в Амурской области доложат Бастрыкину

Главе СК доложат о повреждении памятников погибшим бойцам СВО в Амурской области О повреждении памятников бойцам СВО в Амурской области доложат Бастрыкину

Москва4 ноя Вести.Доклад по уголовному делу о повреждении памятников погибшим бойцам спецоперации в Амурской области будет представлен председателю Следственного комитата России Александру Бастрыкину. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Расследование проводится в рамках статьи УК РФ о повреждении и осквернении воинских захоронений и мемориальных сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов, совершенных группой лиц.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Амурской области Коротких А.С. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Неизвестные повредили памятники и воинские захоронения на территории кладбища в Свободном в период с 30 октября по 2 ноября. Следственные органы устанавливают, кто причастен к преступлению.