Москва21 октВести.Сотрудники регионального Следственного комитета проверяют информацию об осквернении мемориала. Инцидент произошел в Кочубеевском округе Ставропольского края, сообщает пресс-служба СК РФ.
Сегодня 34-летний местный житель, находясь в селе Казьминском на мемориальном комплексе и братской могиле воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, сжег памятные венкиговорится в сообщении
Сотрудники полиции нашли мужчину и доставили к следователю СК России. Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят необходимые проверки, после чего примут решение о дальнейших действиях.
Действия мужчины могут подпадать под статью об осквернении объектов, которые увековечивают память защитников Отечества (п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ)