За поджог венков у Вечного огня в Ставропольском крае задержали мужчину

СК проводит проверку по факту поджога венков на мемориале в Ставропольском крае За поджог венков у Вечного огня в Ставропольском крае задержали мужчину

Москва21 окт Вести.Сотрудники регионального Следственного комитета проверяют информацию об осквернении мемориала. Инцидент произошел в Кочубеевском округе Ставропольского края, сообщает пресс-служба СК РФ.

Сегодня 34-летний местный житель, находясь в селе Казьминском на мемориальном комплексе и братской могиле воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн, сжег памятные венки говорится в сообщении

Сотрудники полиции нашли мужчину и доставили к следователю СК России. Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят необходимые проверки, после чего примут решение о дальнейших действиях.

Действия мужчины могут подпадать под статью об осквернении объектов, которые увековечивают память защитников Отечества (п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ)