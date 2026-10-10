Москва10 окт Вести.В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в осквернении мемориального комплекса, сообщает региональный следком.

По материалам следствия, вечером 29 августа обвиняемый пришел на мемориальный комплекс 1200 гвардейцам - братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года. Правонарушитель взял лежавшие там цветы и поджег их от пламени Вечного огня.

Противоправные действия фигуранта зафиксированы камерами видеонаблюдения "Безопасный город" и оперативно пресечены сотрудниками регионального управления Росгвардии говорится в сообщении

Уголовное дело по статье о надругательстве над надмогильным сооружением с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.