За осквернение мемориала в Реутове задержали грузчика В Реутове задержан местный житель за осквернение Вечного огня

Москва20 окт Вести.В Реутове задержан 35‑летний местный житель по подозрению в осквернении мемориала "Реутовцам, погибшим за Отечество". Инцидент произошёл 13 октября: подвыпивший мужчина вылил пиво на Вечный огонь. Позже его задержали благодаря записям камер видеонаблюдения, сообщает MK.RU.

На допросе он сказал, что ничего не помнит, так как был сильно пьян. Мужчина сожалел о произошедшем, заявил, что он патриот, а на его двери в квартире висит георгиевская ленточка говорится в сообщении

В отношении мужчины, работающего грузчиком, возбуждено дело об осквернении мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества. Сейчас идет сбор и закрепление доказательств.