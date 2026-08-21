Москва21 авгВести.В Сергиево-Посадском округе задержан и привлечен к ответственности мужчина, забравшийся на памятник Александру Пересвету, сообщает подмосковный главк МВД в MAX.
Инцидент произошел в городе Пересвет. Нарушителем общественного порядка оказался неоднократно судимый за различные преступления 36-летний местный житель.
Установлено, что правонарушитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения…, забрался на памятник Александру Пересветуговорится в публикации
Тем самым, отметила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, он нарушил общепринятые нормы поведения и проявил неуважение к общественному месту.
Задержанный пояснил, что совершил этот поступок после спора с подростками относительно его возможностей залезть на монумент.
По словам Петровой, в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ст. 20.1 КоАП РФ.