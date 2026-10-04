Москва4 октВести.Ржевская межрайонная прокуратура взяла на контроль дело об осквернении воинского мемориала, сообщили в прокуратуре Тверской области.
Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о реабилитации нацизма.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужила видеозапись, размещенная в социальных медиаговорится в заявлении ведомства в MAX
Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после осквернения Ржевского мемориала Советскому Солдату, который был установлен в память советских солдат, павших в боях подо Ржевом в ходе Великой Отечественной войны в 1942-1943 годах.