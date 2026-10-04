Прокуратура взяла на контроль дело об осквернении Ржевского мемориала

Расследование дела об осквернении Ржевского мемориала взято на контроль Прокуратура взяла на контроль дело об осквернении Ржевского мемориала

Москва4 окт Вести.Ржевская межрайонная прокуратура взяла на контроль дело об осквернении воинского мемориала, сообщили в прокуратуре Тверской области.

Произошедшее квалифицировали по статье УК РФ о реабилитации нацизма.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужила видеозапись, размещенная в социальных медиа говорится в заявлении ведомства в MAX

Ранее сообщалось, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после осквернения Ржевского мемориала Советскому Солдату, который был установлен в память советских солдат, павших в боях подо Ржевом в ходе Великой Отечественной войны в 1942-1943 годах.