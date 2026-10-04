В Тверской области после осквернения Ржевского мемориала возбуждено дело

По факту осквернения Ржевского мемориала возбуждено уголовное дело В Тверской области после осквернения Ржевского мемориала возбуждено дело

Москва4 окт Вести.По факту осквернения Ржевского мемориала Советскому Солдату в Тверской области возбуждено уголовное дело, сообщает региональный главк СК России.

Видеозапись, на которой сняты действия, оскверняющие мемориал, появилась в социальных медиа.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично) отмечается в публикации

Ржевский мемориал Советскому Солдату установлен в память советских солдат, павших в боях подо Ржевом в ходе Великой Отечественной войны в 1942-1943 годах.