Москва25 октВести.Мужчина написал оскорбительную надпись на стеле монумента, установленного в честь участников спецоперации (СВО) в городе Березники. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.
По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю расследуется уголовное дело по … ст. 243.4 УК РФ (осквернение памятников, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.