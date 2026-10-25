Москва25 окт Вести.Мужчина написал оскорбительную надпись на стеле монумента, установленного в честь участников спецоперации (СВО) в городе Березники. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

По данному факту следственными органами СК России по Пермскому краю расследуется уголовное дело по … ст. 243.4 УК РФ (осквернение памятников, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов)