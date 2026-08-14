Москва14 авгВести.В Ставропольском крае 40-летний мужчина приговорен к исправительным работам по уголовному делу об осквернении воинского захоронения. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
22 мая 2025 года в станице Староизобильненской у постамента объекта культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн" находившийся в состоянии алкогольного опьянения осужденный осквернил своими действиями память защитников Отечестваговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В отношении 40-летнего местного жителя уголовное дело расследовалось по п. "б" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества).
Свою вину мужчина признал, в содеянном раскаялся.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 месяцев исправительных работ.