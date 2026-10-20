Житель Подмосковья отправлен в СИЗО за осквернение Вечного огня

В Подмосковье арестован мужчина, заливший алкоголем Вечный огонь Житель Подмосковья отправлен в СИЗО за осквернение Вечного огня

Москва20 окт Вести.В Реутове арестован мужчина, обвиняемый в осквернении Вечного огня. Как сообщает ГСУ СКР по Московской области, он залил алкоголем пламя на монументе.

Судом арестован местный житель, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п.п. "б, в" ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (осквернение мемориального сооружения, увековечивающего память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны, с угрозой применения насилия) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 13 октября на территории мемориального комплекса "Реутовцам, погибшим за Отечество". Отмечается, что фигурант был пьян.