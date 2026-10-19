Житель Мытищ задержан по подозрению в поджоге такси Полиция Мытищ задержала подозреваемого в поджоге легкового автомобиля

Москва19 окт Вести.В подмосковном городе Мытищи был задержан местный житель, которого подозревают в поджоге легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба полиции Московской области.

Задержан 40-летний ранее судимый мужчина. Инцидент произошел на улице Колпакова.

Злоумышленник … подошел к автомобилю такси, облил багажник горючей жидкостью, поджег его и скрылся написано в канале полиции

Автомобиль получил повреждения. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Подозреваемый взят под подписку о невыезде.