В Подмосковье мужчина сжег 6 автомобилей, чтобы просмотреть на работу пожарных Житель Королева сжег 6 автомобилей ради наблюдения за работой пожарных

Москва27 авг Вести.В городе Королеве Московской области местный житель устроил пожар, в результате которого сгорели шесть автомобилей. Об этом сообщает начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения увидел незапертый автомобиль, сел в него и там поджег заднее сиденье.

После возгорания огонь перекинулся на рядом стоящие транспортные средства. В результате три автомашины сгорели полностью, еще три получили различные повреждения заявила она

Подозреваемого установили и задержали в кратчайшие сроки. Это произошло на месте преступления, в момент его наблюдения за пожаром.

Он объяснил свой поступок желанием посмотреть, как работают экстренные службы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Мужчина заключен под стражу.