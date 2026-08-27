Москва27 авгВести.В городе Королеве Московской области местный житель устроил пожар, в результате которого сгорели шесть автомобилей. Об этом сообщает начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения увидел незапертый автомобиль, сел в него и там поджег заднее сиденье.
После возгорания огонь перекинулся на рядом стоящие транспортные средства. В результате три автомашины сгорели полностью, еще три получили различные повреждениязаявила она
Подозреваемого установили и задержали в кратчайшие сроки. Это произошло на месте преступления, в момент его наблюдения за пожаром.
Он объяснил свой поступок желанием посмотреть, как работают экстренные службы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Мужчина заключен под стражу.