Машина скорой загорелась на трассе в Подмосковье, пострадавших нет

В Подмосковье загорелась скорая помощь, пожарные потушили машину за минуту Машина скорой загорелась на трассе в Подмосковье, пострадавших нет

Москва9 июн Вести.В Московской области загорелся автомобиль скорой помощи. Об этом сообщило ГКУ МО "Мособлпожспас" на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел на трассе неподалеку от деревни Сидорово в городском округе Ступино вечером 8 июня. Возгорание началось в моторном отсеке. Водитель и местные жители не смогли сбить огонь подручными средствами – он быстро разгорался.

Автомобиль скорой помощи неожиданно загорелся - пламя вырвалось из моторного отсека… На выручку пришли работники ПСЧ-269 "Мособлпожспас"… Открытое горение специалисты ликвидировали за минуту говорится в публикации

Через 11 минут на место прибыли работники пожарно-спасательной части. Проложив рукавную линию, они подали ствол на горящий автомобиль. Открытое горение удалось ликвидировать за минуту - ровно в 20.00. А 20.02 проливка транспортного средства была завершена.

В результате ЧП никто не пострадал. Пламя не перешло на другие автомобили.