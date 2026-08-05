МВД опубликовало кадры сгоревших в Ростове-на-Дону машин и АЗС

Появились кадры сгоревших в Ростове-на-Дону АЗС и автомобилей МВД опубликовало кадры сгоревших в Ростове-на-Дону машин и АЗС

Москва5 авг Вести.Управление МВД России по Ростовской области опубликовало в MAX видео со сгоревшими машинами и АЗС в Ростове-на-Дону.

На кадрах видно, что автомобили выгорели полностью, от них остался лишь корпус.

Кадры с места происшествия на улице Королева в Ростове-на-Дону. На месте пожара продолжают работать сотрудники полиции и экстренные службы говорится в сообщении МВД

Уточняется, что полицейские оцепили территорию, чтобы обеспечить безопасность и свободный проезд спецтехники МЧС России.

Ранее сообщалось, что на автозаправочной станции в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону произошел пожар, несколько припаркованных рядом автомобилей также загорелись. По предварительным данным, причиной инцидента стало нарушение требований пожарной безопасности.